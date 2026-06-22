Offiziell: Leipzig holt Trainer Demichelis

SID 22.06.2026 • 18:27 Uhr Der Argentinier, einst Profi bei den Bayern, soll dem Team "hohe Intensität" vermitteln.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Argentinier Martin Demichelis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-Jährige, einst Bundesliga-Profi bei Bayern München, folgt damit auf den in der vergangenen Woche entlassenen Ole Werner. Das gab der Klub am Montag bekannt, Demichelis erhält in Leipzig einen Vertrag bis 2028. Zuletzt war er beim spanischen Erstliga-Absteiger RCD Mallorca tätig, unmittelbar nach der Trennung von Werner galt Demichelis bereits als wahrscheinlicher Nachfolger.

„Mit Martin Demichelis gewinnen wir einen Cheftrainer, der als Spieler und Trainer Erfahrungen in Europa, Südamerika und Nordamerika gesammelt und dabei auf höchstem Niveau gearbeitet hat“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Diese internationale Perspektive passt hervorragend zu RB Leipzig.“ Der Trainer verbinde „eine klare Spielidee mit hoher Intensität und fachlicher Kompetenz“.

Demichelis selbst setzt sich das Ziel, eine Mannschaft zu „formen, die mutigen, intensiven und attraktiven Fußball spielt, Verantwortung übernimmt und die Menschen in Leipzig mit ihrer Leidenschaft begeistert. Außerdem freue ich mich sehr darauf, mit RB Leipzig in der Champions League anzutreten.“