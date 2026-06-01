Poker beendet: „Volltreffer“ Undav verlängert beim VfB

SID 01.06.2026 • 12:27 Uhr Der Nationalspieler bleibt mindestens bis 2029 in Stuttgart. Der Torjäger soll weiter "eine zentrale Rolle" einnehmen.

Nationalspieler Deniz Undav hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart nach einem zähen Poker vorzeitig um mindestens zwei weitere Jahre verlängert. Der 29 Jahre alte Torjäger unterschrieb bei den Schwaben bis zum 30. Juni 2029 plus Option für eine weitere Saison. Der bisherige Kontrakt wäre 2027 ausgelaufen.

Publikumsliebling Undav, bisher schon Großverdiener beim VfB (4,5 Millionen), soll künftig rund sechs Millionen Euro Jahresgehalt beziehen. Zudem erhielt der Stürmer angeblich drei Millionen Euro für die Vertragsunterschrift. Eine Ausstiegsklausel gibt es laut kicker nicht.

„Ich bin sehr glücklich. Das bedeutet mir extrem viel. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden“, sagte Undav, der mit dem VfB 2025 den DFB-Pokal gewonnen hatte.

Der Stürmer sei „ein wesentlicher Faktor für die sportliche Erfolgsgeschichte des VfB in den vergangenen drei Jahren. Er nimmt auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle bei uns ein“, betonte Vorstandschef Alexander Wehrle. Für Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ist Undav ein „absoluter Volltreffer im besten Wortsinne. Die Erwartungen, die wir damals mit dem Leih-Transfer verknüpft haben, wurden bei Weitem übertroffen.“ Auch in Zukunft sei für Undav „eine wesentliche Rolle vorgesehen“.

Undav, der 2023 von Brighton zunächst leihweise nach Stuttgart gewechselt und 2024 für 30 Millionen Euro fest verpflichtet worden war, hatte in der abgelaufenen Bundesligasaison 19 Treffer erzielt. Er war damit hinter Superstar Harry Kane vom FC Bayern zweitbester Torjäger. Im DFB-Team machte Undav am Sonntag im Test gegen Finnland beim 4:0 mit zwei Treffern auf sich aufmerksam.