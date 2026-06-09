153.000 Euro: Saftige Geldstrafe für den HSV!

SID 09.06.2026 • 16:35 Uhr Der HSV wird zur Kasse gebeten. Das "Zündeln" der Hamburger Anhänger kommt den Klub teuer zu stehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesligist Hamburger SV für das Fehlverhalten seiner Fans kräftig zur Kasse gebeten.

Der HSV muss 153.000 Euro zahlen, weil seine Anhänger am 21. März im Punktspiel bei Borussia Dortmund (2:3) laut DFB „insgesamt 48 Bengalische Feuer, 84 Blinker, zehn Rauchkörper, acht Sprühstifte sowie eine Rakete“ gezündet haben.