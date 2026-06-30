Das Offensivtalent spielt allerdings zunächst weiter in seiner Heimat.

Das Offensivtalent spielt allerdings zunächst weiter in seiner Heimat.

RB Leipzig hat den japanischen Offensivspieler Ota Yamamoto verpflichtet. Der 22-Jährige vom japanischen Erstligisten Kashiwa Reysol unterschreibt beim Tabellendritten der abgelaufenen Bundesligasaison einen Vertrag bis 2031, für die Sachsen auflaufen wird er aber zunächst nicht: Yamamoto wird an den japanischen Schwesterverein von Leipzig, RB Omiya Ardija, verliehen.