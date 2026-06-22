So reagiert der BVB auf das WM-Aus von Nico Schlotterbeck

SID 22.06.2026 • 14:42 Uhr Borussia Dortmund hat in Person von Geschäftsführer Lars Ricken auf das WM-Aus von Nico Schlotterbeck reagiert.

Die schwere Sprunggelenksverletzung von Nico Schlotterbeck hat auch bei Borussia Dortmund für Bestürzung gesorgt. „Für Nico tut es mir extrem leid, er war richtig gut in Form und aus der Startelf unserer Nationalmannschaft nicht wegzudenken“, sagte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, in einer ersten Reaktion.

Innenverteidiger Schlotterbeck wird der deutschen Nationalmannschaft für die restliche WM in den USA, Mexiko und Kanada und auch dem BVB aufgrund einer Innenbandverletzung im linken Knöchel lange fehlen. Der DFB gab eine Ausfallzeit von „mehreren Monaten“ an.

„Dass er jetzt durch eine Verletzung aus der WM ausscheidet, ist sehr schade und unglaublich bitter“, sagte Ricken: „Aber Nico hat im vergangenen Jahr gezeigt, wie er nach einer Verletzung noch stärker zurückkommt. Das wird er auch diesmal, davon sind wir überzeugt.“

WM: Schlotterbeck bleibt trotz Verletzung beim Team

Schlotterbeck (26) hatte im April 2025 einen Meniskusriss im linken Knie erlitten, der ihn zu einer langen Pause zwang. Erst im September kehrte er zurück.