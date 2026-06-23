Bundesliga: Köln stellt neuen Co-Trainer vor

SID 23.06.2026 • 10:16 Uhr Personalentscheidung beim 1. FC Köln. Der Bundesligist stellt den neuen Co-Trainer vor.

Trainer René Wagner bekommt zur kommenden Saison an der Seitenlinie von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln Unterstützung von Evangelos Sbonias. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wird der bisherige Coach der U21 künftig als Co-Trainer bei den Profis agieren.

Mit der Kölner Nachwuchsmannschaft, die der 43-Jährige für drei Spielzeiten betreute, hatte Sbonias in der vergangenen Saison den zehnten Platz in der Regionalliga erreicht.

Wagner von Sbonias begeistert

„Ich habe ihn als einen super Typ und sehr kompetenten Trainer kennengelernt, der unseren Staff und die Arbeit mit der Mannschaft bereichern wird“, sagte Wagner, der im vergangenen März zunächst als Interimstrainer beim FC übernommen hatte.

„Er hat bereits gezeigt, dass er vor allem mit jungen Spielern erfolgreich arbeiten kann, weshalb er für unseren Weg der richtige Mann ist.“