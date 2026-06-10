Schalke holt Tanaka aus Düsseldorf

SID 10.06.2026 • 11:29 Uhr Schalke nutzt den Düsseldorfer Abstieg für ein Schnäppchen auf dem Transfermarkt.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 verstärkt sein defensives Mittelfeld mit Satoshi Tanaka von Fortuna Düsseldorf. Der japanische Nationalspieler war durch den Zweitliga-Abstieg der Düsseldorfer als Schnäppchen auf dem Markt, er soll nur eine Million Euro Ablöse kosten.

„Satoshi bringt für die Position im defensiven Mittelfeld die Eigenschaften mit, die für unsere Spielweise wichtig sind: Er ist aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, dynamisch und agil“, sagte Schalkes Profifußball-Direktor Youri Mulder.