Schalke verlängert vorzeitig mit Aufstiegsheld Karius

SID 09.06.2026 • 17:33 Uhr Karius war in der vergangenen Zweitligasaison einer der Protagonisten der Mannschaft.

Aufstiegsheld Loris Karius soll bei Schalke 04 auch in der Fußball-Bundesliga der große Rückhalt im Tor bleiben. Wie der Zweitligameister am Dienstag bekannt gab, wurde der Vertrag des 32 Jahre alten Torhüters vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert.

„Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen“, erklärte Youri Mulder, Direktor Profifußball: „Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert.“

Karius selbst erklärte, er habe aus „voller Überzeugung entschieden, meinen Vertrag zu verlängern.“ In der vergangenen Saison hatte der ehemalige Liverpool-Keeper in insgesamt 30 Ligapartien 13 Mal zu Null gespielt, insgesamt stellte Schalke mit nur 31 Gegentoren die beste Defensive. Medienverichten zufolge soll Karius nun zu den Spitzenverdienern bei S04 aufsteigen.