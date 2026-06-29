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Schalke will langfristig in der Arena bleiben

S04 will langfristig in Arena bleiben

Vorstandschef Matthias Tillmann sagt, dass der Verein durchschnittlich einen einstelligen Millionenbetrag in die Instandhaltung der Arena investiert.
Die Schalker Arena wurde 2001 eröffnet
Die Schalker Arena wurde 2001 eröffnet
© FIRO/SID
SID
Vorstandschef Matthias Tillmann sagt, dass der Verein durchschnittlich einen einstelligen Millionenbetrag in die Instandhaltung der Arena investiert.

Geht es nach dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann, wird die Veltins-Arena noch lange die sportliche Heimat des Bundesliga-Aufsteigers Schalke 04 sein.

„Wir investieren Jahr für Jahr konsequent in die Arena, legen höchsten Wert auf die Instandhaltung. Im Rahmen des Fokusthemas ‚Arena der Zukunft‘ werden wir uns intensiv damit auseinandersetzen, wie unser Stadion langfristig eine Spitzen-Veranstaltungsstätte bleiben kann“, sagte Tillmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

In die Arena, die im August 2001 eröffnet wurde und somit fast 25 Jahre alt ist, investiert der Klub laut Tillmann pro Jahr „im Schnitt einen einstelligen Millionenbetrag“. Noch in diesem Jahr wird ein Hospitality-Bereich modernisiert.

„Außerdem arbeiten wir an einer digitalen Bandenreihe zwischen Unter- und Oberrang der Gegengerade“, sagte der 42-Jährige: „Wir müssen uns schon heute fragen, welche Bedürfnisse unsere Fans in den kommenden fünf bis 15 Jahre entwickeln. Das ist eine große Herausforderung, macht aber auch total Spaß.“

Eine solche Weitsicht hätte die frühere Schalke-Führung rund um Rudi Assauer mit dem Bau der Arena bewiesen. 2006 diente das Stadion als Spielstätte bei der Fußball-WM, auch bei der EM 2024 fanden dort Partien statt.

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