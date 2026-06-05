Schiri-Boss zieht zufriedenes Fazit

SID 05.06.2026 • 10:07 Uhr Schiri-Boss Knut Kircher zieht ein zufriedenstellendes Fazit für die abgelaufene Saison.

Schiedsrichter-Boss Knut Kircher hat mit Blick auf die Leistungen der deutschen Referees in der abgelaufenen Saison „insgesamt ein zufriedenes Fazit“ gezogen.

„In der für alle sehr wichtigen und entscheidenden Endphase der Saison gab es viele gute und sehr gute Spielleitungen unserer Unparteiischen“, sagte der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH dem Fachmagazin kicker – ließ in seiner Betrachtung aber auch die schwache Phase zu Jahresbeginn in der Fußball-Bundesliga nicht außen vor.

VAR? Positive Tendenz für Kircher erkennbar

„Die Spieltage 20 und 21 liefen nicht gut. Die dort getroffenen Fehlentscheidungen, vor allem bei der Bewertung von Zweikämpfen im Strafraum, wurden von uns aber mit den Aktiven aufgearbeitet, sowohl individuell als auch in der Gruppe“, sagte Kircher.

Beim Thema VAR erkannte der 57-Jährige eine positive Tendenz. Die Zahl der VAR-Eingriffe sei gegenüber dem Vorjahr zwar etwas gestiegen, „die Differenz betrifft jedoch vor allem die faktischen Entscheidungen, also jene, bei denen es insbesondere um Abseitsstellungen oder den genauen Ort eines Vergehens geht. Wenn man diese außen vor lässt, bewegen wir uns ungefähr auf dem Niveau der vorigen Saison, in der die Eingriffsschwelle deutlich höher war als in den Jahren zuvor.“

CL-Finale: Kircher lobt Siebert

Freuen konnte sich Kircher auch über die internationalen Leistungen der deutschen Schiedsrichter. So pfiff Daniel Siebert das Finale in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. „Es war eine absolut finalwürdige Leistung, die auch international große Anerkennung fand“, lobte Kircher.