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Schweizer WM-Teilnehmer wechselt nach Bremen

Schweizer WM-Fahrer wechselt zum SVW

Der SV Werder Bremen sichert sich die Dienste von Cedric Itten. Der Angreifer trifft auf einen Trainer, den er bereits kennt.
Dan Ndoye hätte für die Schweiz um ein Haar das bisher schönste Tor der bisherigen WM erzielt. Seinem Fallrückzieher-Versuch war allerdings vorher eine Abseitsstellung vorausgegangen.
SID
Der SV Werder Bremen sichert sich die Dienste von Cedric Itten. Der Angreifer trifft auf einen Trainer, den er bereits kennt.

Verstärkung aus dem Schweizer WM-Team: Werder Bremen hat Angreifer Cedric Itten von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Der 29-Jährige spielt aktuell für die Nationalmannschaft seines Landes bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.

„Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: „Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten.“ Itten war 2025 von den Young Boys Bern nach Düsseldorf gewechselt und konnte mit seinen 16 Toren in 32 Pflichtspielen den Absturz der Fortuna nicht verhindern.

Thioune und Itten kennen sich aus Düsseldorf

Werder-Coach Daniel Thioune, der Anfang der vergangenen Saison noch die Düsseldorfer trainierte, kennt seinen neuen Spieler schon. „Er ist ein großer, körperlich robuster Strafraumstürmer, der Bälle behaupten und festmachen kann und der weiß, wo das Tor steht“, so der 51-Jährige: „Seine Qualitäten werden unsere Möglichkeiten im Angriff erweitern.“

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