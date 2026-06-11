Überraschende Leihe: Bayer Leverkusen bindet und verleiht DFB-Juwel

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verleiht den deutschen U19-Kapitän Francis Onyeka an Aufsteiger SV Elversberg. Onyekas Management bestätigte einen Sky-Bericht, nach dem der 19-Jährige seinen Vertrag in Leverkusen um drei Jahre bis 2031 verlängert habe und sich nun beim künftigen Liga-Konkurrenten aus dem Saarland weiterentwickeln solle. Die Verhandlung befänden sich vor dem Abschluss.
Bayer bindet und verleiht DFB-Juwel
Der deutsche U19-Kapitän Onyeka sammelte zuletzt in Bochum Zweitliga-Erfahrung.
Onyeka, der im November 2024 unter Trainer Xabi Alonso zu einem Champions-League-Einsatz kam, war in der vergangenen Saison an den VfL Bochum ausgeliehen. Für die Bochumer erzielte der Offensivspieler in 30 Zweitliga-Einsätzen acht Tore.
Laut Onyekas Management lagen für den Nachwuchsspieler auch andere Angebote aus der englischen Premier League (Brighton and Hove), der französischen Ligue 1 (Marseille) und der Bundesliga (Freiburg) vor. Ab Ende Juni ist Onyeka mit der deutschen U19 bei der EM in Wales im Einsatz.