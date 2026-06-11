Überraschende Leihe: Bayer Leverkusen bindet und verleiht DFB-Juwel

SID 11.06.2026 • 19:24 Uhr Der deutsche U19-Kapitän Onyeka sammelte zuletzt in Bochum Zweitliga-Erfahrung.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verleiht den deutschen U19-Kapitän Francis Onyeka an Aufsteiger SV Elversberg. Onyekas Management bestätigte einen Sky-Bericht, nach dem der 19-Jährige seinen Vertrag in Leverkusen um drei Jahre bis 2031 verlängert habe und sich nun beim künftigen Liga-Konkurrenten aus dem Saarland weiterentwickeln solle. Die Verhandlung befänden sich vor dem Abschluss.

Onyeka, der im November 2024 unter Trainer Xabi Alonso zu einem Champions-League-Einsatz kam, war in der vergangenen Saison an den VfL Bochum ausgeliehen. Für die Bochumer erzielte der Offensivspieler in 30 Zweitliga-Einsätzen acht Tore.