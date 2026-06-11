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Überraschende Leihe: Bayer Leverkusen bindet und verleiht DFB-Juwel

Bayer bindet und verleiht DFB-Juwel

Der deutsche U19-Kapitän Onyeka sammelte zuletzt in Bochum Zweitliga-Erfahrung.
Bayer 04 Leverkusen hat seinen neuen Cheftrainer offiziell vorgestellt. Carles Martínez Novell kommt vom FC Toulouse und soll an die erfolgreiche Zeit unter dem letzten spanischen Trainer Xabi Alonso anknüpfen.
SID
Der deutsche U19-Kapitän Onyeka sammelte zuletzt in Bochum Zweitliga-Erfahrung.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verleiht den deutschen U19-Kapitän Francis Onyeka an Aufsteiger SV Elversberg. Onyekas Management bestätigte einen Sky-Bericht, nach dem der 19-Jährige seinen Vertrag in Leverkusen um drei Jahre bis 2031 verlängert habe und sich nun beim künftigen Liga-Konkurrenten aus dem Saarland weiterentwickeln solle. Die Verhandlung befänden sich vor dem Abschluss.

Onyeka, der im November 2024 unter Trainer Xabi Alonso zu einem Champions-League-Einsatz kam, war in der vergangenen Saison an den VfL Bochum ausgeliehen. Für die Bochumer erzielte der Offensivspieler in 30 Zweitliga-Einsätzen acht Tore.

Laut Onyekas Management lagen für den Nachwuchsspieler auch andere Angebote aus der englischen Premier League (Brighton and Hove), der französischen Ligue 1 (Marseille) und der Bundesliga (Freiburg) vor. Ab Ende Juni ist Onyeka mit der deutschen U19 bei der EM in Wales im Einsatz.

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