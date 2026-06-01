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"Torfabrik": Adidas präsentiert Bundesliga-Spielball

Adidas präsentiert Bundesliga-Ball

Nach acht Spielzeiten feiert adidas sein Comeback als Spielball-Partner.
Der offizielle Spielball für die kommende Saison
Der offizielle Spielball für die kommende Saison
© SID/adidas
SID
Nach acht Spielzeiten feiert adidas sein Comeback als Spielball-Partner.

Eine Erinnerung an 2006 und eine Hommage an die Fankultur: Der Sportartikelhersteller adidas hat den offiziellen Spielball für die Saison 2026/27 der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgestellt. Mit „Torfabrik“ kehrt das Unternehmen nach acht Spielzeiten als „Official Match Ball Partner“ zurück in den deutschen Spitzenfußball.

Das Design des neuen Balls ist dabei vom Modell „Teamgeist“ inspiriert, der 2006 erstmals in Deutschland gespielt wurde. Die Neuauflage kombiniert die charakteristische Paneloptik mit Designelementen in Schwarz, Rot und Gold. Diese sollen laut adidas „eine Hommage an die einzigartige Fankultur in Deutschland“ darstellen.

Der Ball wird neben den regulären Partien in der Bundesliga und 2. Bundesliga auch in den Relegationsspielen, dem Supercup sowie in dem neu geschaffenen U21-Wettbewerb „Bundesliga Talent Series“ zum Einsatz kommen. Der fränkische Konzern war bereits in den Saisons 2010/11 bis 2017/18 Partner der Deutschen Fußball Liga (DFL) gewesen und löst Derbystar nun wieder ab. Die neue Partnerschaft ist zunächst für acht Spielzeiten bis zur Saison 2033/34 angesetzt.

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