"Torfabrik": Adidas präsentiert Bundesliga-Spielball

SID 01.06.2026 • 10:50 Uhr Nach acht Spielzeiten feiert adidas sein Comeback als Spielball-Partner.

Eine Erinnerung an 2006 und eine Hommage an die Fankultur: Der Sportartikelhersteller adidas hat den offiziellen Spielball für die Saison 2026/27 der Bundesliga und 2. Bundesliga vorgestellt. Mit „Torfabrik“ kehrt das Unternehmen nach acht Spielzeiten als „Official Match Ball Partner“ zurück in den deutschen Spitzenfußball.

Das Design des neuen Balls ist dabei vom Modell „Teamgeist“ inspiriert, der 2006 erstmals in Deutschland gespielt wurde. Die Neuauflage kombiniert die charakteristische Paneloptik mit Designelementen in Schwarz, Rot und Gold. Diese sollen laut adidas „eine Hommage an die einzigartige Fankultur in Deutschland“ darstellen.