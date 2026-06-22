Trainer-Hammer bei RB Leipzig fix!

Felix Kunkel 22.06.2026 • 18:09 Uhr Ein alter Bekannter kehrt in die Bundesliga zurück: Martín Demichelis übernimmt bei RB Leipzig als Trainer.

Der sich zuletzt bereits anbahnende Trainer-Hammer bei RB Leipzig ist perfekt. Die Sachsen bestätigten am Montagabend die Verpflichtung von Martín Demichelis als neuen Chefcoach.

Demnach unterschrieb der 45-jährige Argentinier bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Zuletzt war der frühere Bayern-Profi beim spanischen Klub RCD Mallorca tätig. In Leipzig folgt Demichelis auf Ole Werner, dessen Aus in der Vorwoche verkündet worden war.

„Mit Martín Demichelis gewinnen wir einen Cheftrainer, der als Spieler und Trainer Erfahrungen in Europa, Südamerika und Nordamerika gesammelt und dabei auf höchstem Niveau gearbeitet hat. Diese internationale Perspektive passt hervorragend zu RB Leipzig und zur globalen Ausrichtung“, wird Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Demichelis erklärt Leipzig-Wechsel

Demichelis zeigte sich voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen und die sportliche Vision überzeugt. RB Leipzig ist ein ambitionierter Klub mit einer klaren Idee, herausragenden Talenten und dem Anspruch, sich auf höchstem Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Herausforderung hat mich gereizt.“

Der frühere Defensivspieler hatte von 2003 bis 2011 beim FC Bayern in der Bundesliga gespielt. Von 2019 bis 2022 trainierte Demichelis zunächst die U19 und anschließend die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Später übernahm er bei seinem Jugendverein River Plate erstmals als Cheftrainer eine Profimannschaft. Schon in seiner Debütsaison führte er den Klub aus Buenos Aires zur argentinischen Meisterschaft.