Saftige Geldstrafen für den HSV und St. Pauli

SID 03.06.2026 • 16:33 Uhr Die Fans der beiden Hamburger Klubs hatten im Stadtderby jede Menge Pyrotechnik gezündet.

Saftige Geldstrafen für den HSV und den FC St. Pauli: Die beiden Hamburger Fußball-Klubs müssen nach dem Fehlverhalten ihrer Anhänger im Stadtderby zusammen deutlich über eine halbe Million Euro zahlen.

Beide Fangruppen hatten im Januar während der Partie jede Menge Pyrotechnik gezündet. Der Anpfiff zur zweiten Halbzeit verzögerte sich daraufhin wegen der Rauchentwicklung um fast sechs Minuten.