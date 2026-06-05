Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Überraschung um El Mala bestätigt!

Überraschung um El Mala bestätigt

Said El Mala schlägt ein Angebot aus der Premier League aus. Nun bestätigt Thomas Kessler die Entwicklung.
Said El Mala bleibt wohl beim 1. FC Köln
Said El Mala bleibt wohl beim 1. FC Köln
© IMAGO/Beautiful Sports
Philipp Heinemann
Said El Mala schlägt ein Angebot aus der Premier League aus. Nun bestätigt Thomas Kessler die Entwicklung.

Thomas Kessler hat bestätigt, dass Said El Mala jüngst einen möglichen Transfer abgelehnt hat.

„Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten“, sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln der Kölnischen Rundschau.

Nach reiflicher Überlegung habe sich „Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Klub entschieden“. Um welchen Verein es sich handelte, verriet Kessler nicht.

Absage wegen El Malas Bruder?

SPORT1 hatte bereits am Vortag von El Malas Absage an den FC Brentford berichtet. Aktuell sieht es nach einem Verbleib des jungen Offensivspielers in Köln aus.

Das Angebot des englischen Erstligisten soll bei über 40 Millionen Euro gelegen haben. Grund für El Malas Absage ist laut Kölnischer Rundschau, dass Brentford nicht bereit war, auch den älteren Bruder des U21- Nationalspielers zu verpflichten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite