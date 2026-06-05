Thomas Kessler hat bestätigt, dass Said El Mala jüngst einen möglichen Transfer abgelehnt hat.
Überraschung um El Mala bestätigt
„Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten“, sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln der Kölnischen Rundschau.
Nach reiflicher Überlegung habe sich „Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Klub entschieden“. Um welchen Verein es sich handelte, verriet Kessler nicht.
Absage wegen El Malas Bruder?
SPORT1 hatte bereits am Vortag von El Malas Absage an den FC Brentford berichtet. Aktuell sieht es nach einem Verbleib des jungen Offensivspielers in Köln aus.
Das Angebot des englischen Erstligisten soll bei über 40 Millionen Euro gelegen haben. Grund für El Malas Absage ist laut Kölnischer Rundschau, dass Brentford nicht bereit war, auch den älteren Bruder des U21- Nationalspielers zu verpflichten.