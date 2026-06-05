Überraschung um El Mala bestätigt!

Philipp Heinemann 06.06.2026 • 00:12 Uhr Said El Mala schlägt ein Angebot aus der Premier League aus. Nun bestätigt Thomas Kessler die Entwicklung.

Thomas Kessler hat bestätigt, dass Said El Mala jüngst einen möglichen Transfer abgelehnt hat.

„Es ist richtig, dass wir für Said ein Angebot erhalten haben, dessen wirtschaftliche Dimension sehr nahe an den Voraussetzungen lag, bei denen wir uns grundsätzlich mit einem Transfer beschäftigt hätten“, sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln der Kölnischen Rundschau.

Nach reiflicher Überlegung habe sich „Said jedoch gegen einen Wechsel zu diesem Klub entschieden“. Um welchen Verein es sich handelte, verriet Kessler nicht.

Absage wegen El Malas Bruder?

SPORT1 hatte bereits am Vortag von El Malas Absage an den FC Brentford berichtet. Aktuell sieht es nach einem Verbleib des jungen Offensivspielers in Köln aus.