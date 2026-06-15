Union Berlin verpflichtet Abwehrspieler Van Den Bosch

SID 15.06.2026 • 11:35 Uhr Der Belgier Zeno Van Den Bosch wurde 2023 mit Antwerpen Meister und Pokalsieger. Nun wechselt er nach Berlin.

Union Berlin hat seine Defensive mit dem belgischen Innenverteidiger Zeno Van Den Bosch verstärkt. Der 22-Jährige wechselt vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen zu den Köpenickern. Dies gab der Verein am Montag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Bundesligist wie üblich keine Angaben.

„Für mich war nun der richtige Moment gekommen, den nächsten Schritt zu gehen, und diesen wollte ich unbedingt beim 1. FC Union Berlin machen. Vom ersten Gespräch an hatte ich ein sehr gutes Gefühl“, sagte Van Den Bosch. Union-Geschäftsführer Horst Heldt bezeichnete den Belgier als „jungen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial“, der der Mannschaft mit seiner Erfahrung sofort weiterhelfen könne.

Van Den Bosch bringt CL-Erfahrung mit

Van Den Bosch absolvierte 140 Pflichtspiele im Profibereich für Antwerpen und gewann mit dem Klub 2023 die belgische Meisterschaft sowie den Pokal.