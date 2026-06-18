VfB verpflichtet neuen Stürmer

SID 18.06.2026 • 11:33 Uhr Peronalupdate vom VfB Stuttgart: Die Schwaben verpflichten für die kommende Saison einen neuen Stürmer.

Pokalfinalist VfB Stuttgart hat sich für die kommende Saison erneut verstärkt. Der Fußball-Bundesligist holt den niederländischen Stürmer Tim van der Leij (20) vom Zweitligisten RKC Waalwijk. Der neue Mann erhält einen Vertrag bis 2030.

Van der Leij, 1,93 m groß, hat in der abgelaufenen Saison 17 Tore in 38 Pflichtspielen erzielt. Beim VfB wird er zunächst mit der U21 die Saisonvorbereitung aufnehmen, um sich „schrittweise auf das nächsthöhere Level“ zu entwickeln, wie die Schwaben mitteilten.

VfB Stuttgart präsentiert dritten Neuzugang

„Für mich ist es ein großartiger Schritt und eine große Chance“, sagte van der Leij. Sportdirektor Christian Gentner meinte: „Tim ist ein sehr talentierter Stürmer mit einem spannenden Profil.“ Beim VfB solle er „die nächsten Schritte in seiner Entwicklung“ gehen.