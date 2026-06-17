VfL Wolfsburg holt Reese aus Berlin

SID 17.06.2026 • 18:02 Uhr Für den Offensivakteur zahlen die Wölfe laut Medienberichten etwa acht Millionen Euro Ablöse an den Hauptstadtklub.

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Fabian Reese verpflichtet. Wie die Niedersachsen am Mittwochabend bekannt gaben, kommt der 28-Jährige von Hertha BSC und erhält einen Vertrag bis 2030. Für den Offensivakteur zahlen die Wölfe laut Medienberichten rund acht Millionen Euro Ablöse an den Hauptstadtklub.

„Fabian war in den vergangenen Jahren einer der stärksten Spieler der 2. Bundesliga. Er ist ein absoluter Leistungsträger und bringt nicht nur starke Offensivqualitäten mit, sondern auch ein außergewöhnliches Maß an Einsatzbereitschaft, Führungsstärke und Mentalität“, sagte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.

„Der Entschluss für einen Wechsel ist mir, was man sicher verstehen kann, nicht unbedingt leichtgefallen. Doch es ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, die mich sehr glücklich macht. Die Art und Weise, wie der VfL um mich gekämpft hat, empfinde ich als große Wertschätzung. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das der richtige Schritt ist für mich“, sagte Reese.