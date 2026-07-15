280.000 Euro Geldstrafe für Werder Bremen

SID 15.07.2026 • 18:10 Uhr Hintergrund ist das Abbrennen pyrotechnischer Elemente und von Feuerwerk während des Nordderbys gegen den Hamburger SV.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird wegen einer Pyro-Show seiner Fans kräftig zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Werder am Mittwoch mit 280.000 Euro Strafe.