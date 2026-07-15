280.000 Euro Geldstrafe für Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird wegen einer Pyro-Show seiner Fans kräftig zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Werder am Mittwoch mit 280.000 Euro Strafe.
280.000 Euro Geldstrafe für Werder
Hintergrund ist das Abbrennen pyrotechnischer Elemente und von Feuerwerk während des Nordderbys gegen den Hamburger SV.
Teures Vergnügen: Pyro-Show der Bremer gegen den HSV
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Hintergrund ist das Abbrennen pyrotechnischer Elemente und von Feuerwerk während des Nordderbys gegen den Hamburger SV (3:1) am 18. April. Das Urteil ist rechtskräftig.