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280.000 Euro Geldstrafe für Werder Bremen

280.000 Euro Geldstrafe für Werder

Hintergrund ist das Abbrennen pyrotechnischer Elemente und von Feuerwerk während des Nordderbys gegen den Hamburger SV.
Teures Vergnügen: Pyro-Show der Bremer gegen den HSV
Teures Vergnügen: Pyro-Show der Bremer gegen den HSV
© picture-alliance/nordphoto GmbH/SID/Kokenge
SID
Hintergrund ist das Abbrennen pyrotechnischer Elemente und von Feuerwerk während des Nordderbys gegen den Hamburger SV.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird wegen einer Pyro-Show seiner Fans kräftig zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Werder am Mittwoch mit 280.000 Euro Strafe.

Hintergrund ist das Abbrennen pyrotechnischer Elemente und von Feuerwerk während des Nordderbys gegen den Hamburger SV (3:1) am 18. April. Das Urteil ist rechtskräftig.

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