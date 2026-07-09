60 Millionen: Rekordablöse für WM-Shootingstar Manzambi?

SID 09.07.2026 • 16:02 Uhr Der Schweizer Johan Manzambi wechselt offenbar in die Premier League zum Klub von Nick Woltemade.

Der Schweizer WM-Senkrechtstarter Johan Manzambi wird Fußball-Bundesligist SC Freiburg offenbar wie erwartet verlassen und soll den Breisgauern eine Rekordablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro bescheren. Sky und der kicker berichten von einem bevorstehenden Wechsel des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers zum englischen Premier-League-Klub Newcastle United.

Dort würde Manzambi auf den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade treffen. Zuvor waren Kevin Schade (Brentford) und Merlin Röhl (Everton) die teuersten Freiburger Transfers. Beide brachten jeweils 25 Millionen Euro. Der kicker spekuliert allerdings darüber, dass noch andere Klubs in den Poker um Manzambi einsteigen und den Preis weiter in die Höhe treiben könnten.

Manzambi gegen Argentinien wieder eine Option?

Manzambi hat es bei der WM-Endrunde bisher auf drei Tore und zwei Vorlagen gebracht. Im Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 im Elfmeterschießen) fehlte der Jungstar den Eidgenossen wegen einer Knieprellung. Im Viertelfinale am Sonntag (3.00 Uhr MESZ/MagentaTV) gegen Titelverteidiger Argentinien hofft Manzambi auf eine Rückkehr.