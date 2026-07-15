Bundesliga-Spieltage terminiert

SID 15.07.2026 • 12:11 Uhr Für Schalke 04 geht es bereits am zweiten Bundesliga-Spieltag gegen die Bayern - und das im Topspiel am Abend.

Die Heimpremiere von Aufsteiger Schalke 04 gegen Rekordmeister Bayern München ist das Topspiel des 2. Spieltags der Fußball-Bundesliga am 5. September (18.30 Uhr). Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen hervor, die die Bundesliga am Mittwoch bekannt gab.

Die zeitgenauen Termine bis zum 4. Spieltag (18. bis 20. September) stehen nun fest. Die nächste Veröffentlichung ist für die Woche nach der Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals geplant (7. bis 11. September).

Am ersten Bundesliga-Wochenende der neuen Saison treffen am Samstag (29. August) um 18.30 Uhr Vizemeister Borussia Dortmund und der Hamburger SV aufeinander. In der dritten Runde heißt das Duell 1. FC Köln – Werder Bremen (12. September), in der vierten VfB Stuttgart – BVB (19. September).

Auch Zweitliga-Topspiele terminiert

Die Partie am 29. August um 15.30 Uhr zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ist zudem im Free-TV bei RTL zu sehen. Dies teilte der Sender mit, der den Rechteinhaber Sky gekauft hat.