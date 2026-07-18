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Auftakt geglückt: Borussia Dortmund besiegt Oberhausen

Auftakt geglückt: Borussia Dortmund besiegt Oberhausen

Beim Testspiel gegen den Regionalligisten standen dem BVB viele Stammspieler und WM-Fahrer nicht zur Verfügung.
Jobe Bellingham (r.) im Duell mit Rot-Weiß Oberhausen
Jobe Bellingham (r.) im Duell mit Rot-Weiß Oberhausen
© picture alliance/Maximilian Koch/SID/Maximilian Koch
SID
Beim Testspiel gegen den Regionalligisten standen dem BVB viele Stammspieler und WM-Fahrer nicht zur Verfügung.

Borussia Dortmund hat das erste Testspiel vor der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Gegen den Vizemeister der Regionalliga West, Rot-Weiß Oberhausen, setzte sich der BVB 3:1 (1:1) durch. Dabei standen bei den Dortmundern trotz des Fehlens vieler WM-Teilnehmer und Stammspieler mit Jobe Bellingham und Fabio Silva immerhin zwei Leistungsträger in der Startelf.

Die Tore für das Team von Cheftrainer Niko Kovac erzielten Neuzugang Justin Lerma (45.), der zur Halbzeit eingewechselte Torjäger Serhou Guirassy (55.) sowie U23-Spieler Takato Yamamoto (78.). Rot-Weiß Oberhausen hatte durch Timur Kesim (5.) die frühe Führung erzielt.

Für Borussia Dortmund beginnt die neue Bundesligasaison am 29. August (18.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Rot-Weiß Oberhausen hingegen startet bereits am 31. Juli in die Regionalliga West und ist im Eröffnungsspiel (19.30 Uhr) auswärts beim Bonner SC gefordert.

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