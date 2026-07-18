Borussia Dortmund hat das erste Testspiel vor der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Gegen den Vizemeister der Regionalliga West, Rot-Weiß Oberhausen, setzte sich der BVB 3:1 (1:1) durch. Dabei standen bei den Dortmundern trotz des Fehlens vieler WM-Teilnehmer und Stammspieler mit Jobe Bellingham und Fabio Silva immerhin zwei Leistungsträger in der Startelf.
Auftakt geglückt: Borussia Dortmund besiegt Oberhausen
Beim Testspiel gegen den Regionalligisten standen dem BVB viele Stammspieler und WM-Fahrer nicht zur Verfügung.
Jobe Bellingham (r.) im Duell mit Rot-Weiß Oberhausen
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Die Tore für das Team von Cheftrainer Niko Kovac erzielten Neuzugang Justin Lerma (45.), der zur Halbzeit eingewechselte Torjäger Serhou Guirassy (55.) sowie U23-Spieler Takato Yamamoto (78.). Rot-Weiß Oberhausen hatte durch Timur Kesim (5.) die frühe Führung erzielt.
Für Borussia Dortmund beginnt die neue Bundesligasaison am 29. August (18.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Rot-Weiß Oberhausen hingegen startet bereits am 31. Juli in die Regionalliga West und ist im Eröffnungsspiel (19.30 Uhr) auswärts beim Bonner SC gefordert.