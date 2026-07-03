Bundesliga: Augsburg verkauft Abwehr-Profi

SID 03.07.2026 • 16:36 Uhr David Colina verläst den FC Augsburg. Der 25-Jährige wechselt mit sofortigen Wirkung zu Zaglebie Lubin.

David Colina wechselt vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zu Zaglebie Lubin. Wie der Bundesligaklub am Freitag bekannt gab, zieht es den 25-Jährigen nach mehreren Spielzeiten auf Leihbasis in Dänemark und Kroatien nun in die erste polnische Liga. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2028.

Colina, der eigentlich noch bis 2027 beim FCA unter Vertrag stand, wechselt damit vorzeitig. Der Linksverteidiger kam im Januar 2023 von Hajduk Split, absolvierte sieben Bundesliga-Spiele und steuerte ein Tor bei.