Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: Augsburg verkauft Abwehr-Profi

Augsburg verkauft Abwehr-Profi

David Colina verläst den FC Augsburg. Der 25-Jährige wechselt mit sofortigen Wirkung zu Zaglebie Lubin.
Wechselt von Augsburg nach Polen: David Colina
Wechselt von Augsburg nach Polen: David Colina
© picture-alliance/Bildagentur kolbert-press/SID/Christian Kolbert
SID
David Colina verläst den FC Augsburg. Der 25-Jährige wechselt mit sofortigen Wirkung zu Zaglebie Lubin.

David Colina wechselt vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zu Zaglebie Lubin. Wie der Bundesligaklub am Freitag bekannt gab, zieht es den 25-Jährigen nach mehreren Spielzeiten auf Leihbasis in Dänemark und Kroatien nun in die erste polnische Liga. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2028.

Colina, der eigentlich noch bis 2027 beim FCA unter Vertrag stand, wechselt damit vorzeitig. Der Linksverteidiger kam im Januar 2023 von Hajduk Split, absolvierte sieben Bundesliga-Spiele und steuerte ein Tor bei.

Nach einer eineinhalbjährigen Leihe zum dänischen Klub Vejle BK lief Colina in der abgelaufenen Saison erneut leihweise in seiner Heimat für den kroatischen Erstligisten NK Osijek auf.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite