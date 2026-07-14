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Augsburg holt Junioren-Nationaltorhüter

Augsburg holt Junioren-Nationaltorhüter

Mit Tom Wisbereit wechselt ein "äußerst spannendes Torwarttalent" nach Augsburg.
Nächster Schritt beim FCA: Tom Wisbereit
Nächster Schritt beim FCA: Tom Wisbereit
© picture-alliance / Marco Steinbrenner/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Mit Tom Wisbereit wechselt ein "äußerst spannendes Torwarttalent" nach Augsburg.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich die Dienste von Junioren-Nationaltorhüter Tom Wisbereit gesichert. Der 18 Jährige kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Das gaben die Augsburger am Dienstag bekannt.

Der gebürtige Berliner kommt aus dem Nachwuchs von Union Berlin und fand sich in der abgelaufenen Saison bei den Köpenickern dreimal im Profikader wieder.

Wisbereit ist deutscher U19-Nationalspieler und war Teil des DFB-Aufgebots bei der U19-Europameisterschaft in Wales. Dort gewann er mit der deutschen Auswahl die Silbermedaille.

„Mit seinen 18 Jahren, einer Körpergröße von 1,95 Metern und seiner Erfahrung als Teil der deutschen U19-Nationalmannschaft ist er ein äußerst spannendes Torwarttalent“, sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.

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