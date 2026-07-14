Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich die Dienste von Junioren-Nationaltorhüter Tom Wisbereit gesichert. Der 18 Jährige kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Das gaben die Augsburger am Dienstag bekannt.
Augsburg holt Junioren-Nationaltorhüter
Mit Tom Wisbereit wechselt ein "äußerst spannendes Torwarttalent" nach Augsburg.
Nächster Schritt beim FCA: Tom Wisbereit
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Der gebürtige Berliner kommt aus dem Nachwuchs von Union Berlin und fand sich in der abgelaufenen Saison bei den Köpenickern dreimal im Profikader wieder.
Wisbereit ist deutscher U19-Nationalspieler und war Teil des DFB-Aufgebots bei der U19-Europameisterschaft in Wales. Dort gewann er mit der deutschen Auswahl die Silbermedaille.
„Mit seinen 18 Jahren, einer Körpergröße von 1,95 Metern und seiner Erfahrung als Teil der deutschen U19-Nationalmannschaft ist er ein äußerst spannendes Torwarttalent“, sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.