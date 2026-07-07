Bayern holt Youngster Ibrahimovic zurück

SID 07.07.2026 • 17:19 Uhr Der 20-Jährige soll in München "angreifen".

Offensivspieler Arijon Ibrahimovic kehrt zur neuen Saison zum FC Bayern zurück. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, soll der 20-Jährige nach einem Jahr beim 1. FC Heidenheim fest in das Profiteam von Vincent Kompany integriert werden.

Ibrahimovic, der seit 2018 die Jugendabteilungen der Münchner durchlief und seitdem mehrfach ausgeliehen wurde, unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Vor seiner Saison beim FCH hatte er bei den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio und Lazio Rom Erfahrungen gesammelt.

„Arijon hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht“, sagte Christoph Freund, Sportdirektor der Münchner: „Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern.“