Bayern-Jungstar Bischof: "Will nächsten Schritt machen"

SID 22.07.2026 • 05:57 Uhr Tom Bischof fordert im Mittelfeld des FC Bayern Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic heraus.

Tom Bischof startet beim FC Bayern mit neuer Trikotnummer, aber auch mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison. „Ich will jetzt den nächsten Schritt machen“, betonte der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft auf der Vereinsseite.

In seiner zweiten Saison beim Rekordmeister gilt der 21-Jährige nach dem Abgang von Leon Goretzka, dessen Trikotnummer 8 Bischof ab sofort übernimmt, im zentralen Mittelfeld als Herausforderer von Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic.

Bischof traut sich größere Rolle zu

„Im Zentrum spornen Pavlo, Jo Kimmich und ich uns gegenseitig an. Jeder will spielen, dadurch werden alle besser und das hilft der ganzen Mannschaft. Ich traue mir diese Rolle definitiv zu“, sagte Bischof.

Der Jungstar war im Sommer 2025 von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt und absolvierte in seiner Premierensaison 39 Pflichtspiele. Mit den Bayern gewann er gleich das Double.