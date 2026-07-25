Bayern-Juwel vor schwieriger Entscheidung: "Sind zwei bedeutende Teams"

SID 25.07.2026 • 06:38 Uhr Bayern-Youngster Maycon Cardozo hat die Qual der Wahl. Der 17-Jährige kann für zwei Top-Nationen spielen. Schon bei der WM 2030?

Für Bayern München hat Mittelfeld-Juwel Maycon Cardozo schon in der Bundesliga debütiert, nun träumt der 17-Jährige von einer WM-Teilnahme 2030. Und die Chancen stehen nicht schlecht, schließlich kann der Teenager sowohl für Brasilien als auch Portugal auflaufen. Eine Luxussituation, wie er selbst zugibt. „Beide Staatsbürgerschaften zu besitzen, ist eine große Bereicherung“, sagte Cardozo dem brasilianischen TV-Sender O Globo.

Noch hat Cardozo für keines der beiden Länder gespielt, auch nicht im U-Bereich. „Ich habe großen Respekt vor beiden Nationalmannschaften. Es sind zwei bedeutende Teams. So Gott will, wird der Moment kommen, in dem ich mich entscheiden kann, und darauf werde ich vorbereitet sein“, erklärte er.

FC Bayern: Cardozo möchte hart arbeiten

Cardozo ist der erste Spieler, der es aus der internationalen Talente-Auswahl „FC Bayern World Squad“ über das NLZ in die erste Mannschaft schaffte. Ein Aufstieg, der ihn nun von einer WM-Teilnehme träumen lässt. „Das ist der Traum eines jeden Spielers. Es ist auch mein Traum, eines meiner größten Ziele. Und deshalb werde ich hart arbeiten und jeden Tag mein Bestes geben, damit ich 2030 bereit für eine Nominierung bin“, sagte er.