Bayern-Juwel vor schwieriger Entscheidung: "Sind zwei bedeutende Teams"

Für Bayern München hat Mittelfeld-Juwel Maycon Cardozo schon in der Bundesliga debütiert, nun träumt der 17-Jährige von einer WM-Teilnahme 2030. Und die Chancen stehen nicht schlecht, schließlich kann der Teenager sowohl für Brasilien als auch Portugal auflaufen. Eine Luxussituation, wie er selbst zugibt. „Beide Staatsbürgerschaften zu besitzen, ist eine große Bereicherung“, sagte Cardozo dem brasilianischen TV-Sender O Globo.
Schwere Entscheidung für Bayern-Juwel
Noch hat Cardozo für keines der beiden Länder gespielt, auch nicht im U-Bereich. „Ich habe großen Respekt vor beiden Nationalmannschaften. Es sind zwei bedeutende Teams. So Gott will, wird der Moment kommen, in dem ich mich entscheiden kann, und darauf werde ich vorbereitet sein“, erklärte er.
FC Bayern: Cardozo möchte hart arbeiten
Cardozo ist der erste Spieler, der es aus der internationalen Talente-Auswahl „FC Bayern World Squad“ über das NLZ in die erste Mannschaft schaffte. Ein Aufstieg, der ihn nun von einer WM-Teilnehme träumen lässt. „Das ist der Traum eines jeden Spielers. Es ist auch mein Traum, eines meiner größten Ziele. Und deshalb werde ich hart arbeiten und jeden Tag mein Bestes geben, damit ich 2030 bereit für eine Nominierung bin“, sagte er.
Der in São Paulo geborene Offensiv-Dribbler ließ dabei durchblicken, dass er sich vor allem über eine Berufung für Brasilien sehr freuen würde: „Als Kind habe ich immer die Spiele Brasiliens verfolgt – auch wegen Neymar – und der Mannschaft stets die Daumen gedrückt. Mein Traum war es immer, für Brasilien zu spielen, aber ich werde für beide Teams bereitstehen.“