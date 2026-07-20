Trainingsstart bei Bayern: Kompany muss improvisieren

SID 20.07.2026 • 09:52 Uhr Zum Trainingsstart beim FC Bayern muss Cheftrainer Vincent Kompany improvisieren: Viele Profis sind noch nicht vor Ort.

Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano befinden sich auf der Heimreise aus den USA, die restlichen WM-Teilnehmer um Joshua Kimmich genießen noch ein paar Tage Urlaub: Der FC Bayern ist am Montag mit einem Rumpfkader in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Zur Leistungsdiagnostik an der Säbener Straße standen Trainer Vincent Kompany in Sven Ulreich, Tom Bischof, João Palhinha, Bryan Zaragoza, Sacha Boey und Arijon Ibrahimović nur sechs Profis zur Verfügung.

Auch auf der geplanten Asienreise nach Südkorea und Hongkong (1. bis 8. August) muss Kompany improvisieren. Neben den WM-Halbfinalisten Kane, Olise und Upamecano werden auch Jamal Musiala, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Lennart Karl auf der Werbetour fehlen. Dies teilte der deutsche Rekordmeister am Montag mit.

DFB-Stars noch nicht beim Training

Musiala war nach der WM bei einer Operation eine Metallplatte aus dem linken Fuß entfernt worden. Davies war beim Turnier wegen seiner Oberschenkelverletzung nur bedingt einsatzfähig gewesen, Neuzugang Saibari hatte sich in Nordamerika verletzt.

Gnabry und Karl hatten die Weltmeisterschaft wegen Verletzungen komplett verpasst und befinden sich weiter in der Reha. Erst nach dem Asientrip sollen dann möglichst alle Stars wieder einsteigen.

Die deutschen Nationalspieler um DFB-Kapitän Kimmich und Manuel Neuer unterziehen sich nach dem WM-Desaster am 27. und 28. Juli den obligatorischen Leistungstests und werden individuell ins Trainingslager an den Tegernsee (27. bis 30. Juli) anreisen. Luis Díaz, Konrad Laimer und Josip Stanisic starten vor der Asienreise.

Erstes Bayern-Testspiel in fünf Tagen

Kompany gewährte seinen Profis nach den WM-Strapazen drei Wochen Urlaub. Diese Regel ist nicht in Stein gemeißelt, sodass die deutschen Spieler nach der enttäuschenden WM dem Vernehmen nach ein paar Tage länger pausieren dürfen.

Das erste Testspiel findet am 25. Juli beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden statt. Das erste Pflichtspiel ist das Duell im Franz Beckenbauer Supercup am 22. August bei Borussia Dortmund. Sechs Tage später eröffnet der Meister die Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart.

Bisher haben die Münchner in WM-Entdeckung Saibari von der PSV Eindhoven (50 Millionen Euro) und Nathaniel Brown (bis zu 55) zwei Spieler verpflichtet. Weitere Zugänge hängen an Einnahmen für Verkäufe.