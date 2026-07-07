Bundesliga: SC Freiburg verlängert mit Chef-Duo

SID 07.07.2026 • 11:35 Uhr Saier bleibt weiterhin für den gesamten sportlichen Bereich verantwortlich, Leki für alle kaufmännischen Bereiche des Vereins.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat die Verträge mit seinen Vorständen Oliver Leki (53) und Jochen Saier (48) vorzeitig verlängert. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, gelten die Arbeitspapiere der beiden langjährigen Vorstände nun bis 2030.

Saier bleibt weiterhin für den gesamten sportlichen Bereich verantwortlich, zu dem neben den Bundesliga-Männern auch der Frauen- und Mädchenfußball sowie das Nachwuchsleistungszentrum zählen. Leki ist weiterhin als Vorstand für Finanzen, Organisation und Marketing tätig und bleibt somit für alle kaufmännischen Bereiche der Breisgauer verantwortlich.

„Unter der Führung von Oliver Leki und Jochen Saier hat sich unser Verein in den vergangenen Jahren sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch außergewöhnlich entwickelt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Breit: „Wir sind überzeugt, dass sie den erfolgreichen Weg auch in Zukunft mit großer Kompetenz und Leidenschaft weiterführen werden.“

Saier ist seit 2002 hauptamtlich für den Klub tätig. Zunächst leitete er die Freiburger Fußballschule des Vereins, bevor er im April 2013 gemeinsam mit Klemens Hartenbach das Amt des Sportdirektors übernahm. Im Oktober 2014 wurde er zum Vorstand Sport bestellt.