Transfer innerhalb der Bundesliga: Augsburg landet Coup

SID 13.07.2026 • 14:53 Uhr Der FC Augsburg verstärkt sich für die kommende Saison. Der Spieler kommt aus Hoffenheim.

Bundesligist FC Augsburg treibt seine Personalplanungen weiter voran und verstärkt sich mit Hennes Behrens. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt der Linksverteidiger von Ligakonkurrent TSG Hoffenheim nach Augsburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2031.

„Wir freuen uns sehr, dass Hennes seinen Weg beim FC Augsburg fortsetzen wird. Er bringt in seinem jungen Alter bereits wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit und hat seine Qualitäten auf diesem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Mannschaft“, sagte FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.

Behrens war 2020 aus der Jugendabteilung von Darmstadt 98 zu Hoffenheim gewechselt und gab im Februar 2025 für die TSG sein Bundesligadebüt.