Bundesliga: Bittere Nachricht für den VfB Stuttgart

SID 22.07.2026 • 16:49 Uhr Der VfB Stuttgart hat einen bitteren Rückschlag erlitten. Torhüter Dennis Seimen fällt für längere Zeit aus.

Der VfB Stuttgart muss ohne seinen neuen Stammtorhüter Dennis Seimen in die Saison der Fußball-Bundesliga starten.

Wie der Champions-League-Teilnehmer am Mittwoch mitteilte, steht der 20-Jährige aufgrund einer Muskelverletzung bis mindestens Ende September nicht zur Verfügung. Seimen verletzte sich an der Oberschenkelrückseite. Auch Offensivspieler Justin Diehl zog sich eine Verletzung zu (Oberschenkelvorderseite) und fällt ebenso aus.

Stuttgart: So reagiert Wohlgemuth auf den Rückschlag

„Das sind definitiv schlechte Nachrichten, weil sich jetzt schon sagen lässt, dass Dennis und Justin für die erste Saisonphase nicht zur Verfügung stehen“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Auf der Torhüterposition waren unsere Personalplanungen für die kommende Saison bekanntermaßen weitestgehend abgeschlossen. Wir haben auch ohne Dennis viel Qualität in unserem Torhüterteam, dennoch müssen wir in den kommenden Tagen erörtern, ob wir nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden.“

Hinter Seimen stehen derzeit Fabian Bredlow, Marius Funk sowie Stefan Drljaca im Kader. Seimen war in der vergangenen Saison leihweise beim SC Paderborn und stieg mit den Ostwestfalen in die Bundesliga auf.