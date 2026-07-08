Bundesliga: Köln-Abgang fix

SID 08.07.2026 • 15:58 Uhr Rasmus Carstensen verlässt den 1. FC Köln. Für die Rheinländer absolvierte der Rechtsverteidiger 28 Spiele.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gibt Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen an den dänischen Erstligisten Aarhus GF ab.

Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, haben sich die beiden Klubs auf einen festen Transfer des 25-Jährigen verständigt, der bereits in der vergangenen Saison an den Meister seines Heimatlandes ausgeliehen war.

Köln-Geschäftsführer: „Leihe perfekt aufgegangen“

„Die Leihe ist für Rasmus perfekt aufgegangen. Er konnte sich in Dänemark als Stammspieler etablieren und hat die Saison als dänischer Meister erfolgreich beendet. Deshalb ist es für uns nachvollziehbar, dass Rasmus seinen Weg gerne in seiner Heimat fortsetzen möchte“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler, der sich darüber freut, mit Aarhus „eine faire Einigung“ über den Wechsel erzielt zu haben.

Carstensen war im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Köln gewechselt und anschließend fest verpflichtet worden.