Bundesliga: Köln verpflichtet Sohn von Ex-Nationalspieler

SID 17.07.2026 • 20:55 Uhr Der 18-Jährige kommt über die offensive Außenbahn. Sein Vater Emile Heskey spielte einst für England.

Der 1. FC Köln hat sich die Dienste des englischen Offensiv-Talents Reigan Heskey (18) gesichert. Der Sohn des früheren Nationalspielers Emile Heskey kommt von Manchester City zum Fußball-Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis 2031. Das gaben die Kölner am Freitag bekannt. In Manchester spielte Heskey für die U21 des Klubs.

Der 18-Jährige zähle „mit seinen Qualitäten international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn in den Gesprächen von unserem gemeinsamen Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. Heskey selbst plant „den nächsten Karriereschritt“ in Köln: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass meine Art, Fußball zu spielen sehr gut zum Verein passt.“

Offensive Verstärkung für El Mala und Co.

Heskey kommt vor allem über die Außenbahnen, wo die Kölner in diesem Sommer Leistungsträger Jakub Kaminski verloren haben. Said El Mala, in der vergangenen Spielzeit bester Kölner Scorer, hat mit dem Team die Vorbereitung aufgenommen und könnte trotz zahlreicher Spekulationen um einen Abgang eine weitere Saison beim FC bleiben.