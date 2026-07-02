Bundesliga: Köln verstärkt Defensive mit Lotschoschwili

SID 02.07.2026 • 19:41 Uhr Luka Lotschoschwili wechselt zum 1. FC Köln. Der 28-Jährige kommt aus Nürnberg, der FC lässt sich den Georgier einiges kosten.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Innenverteidiger Luka Lotschoschwili verpflichtet. Der 28 Jahre alte georgische Nationalspieler wechselt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu den Rheinländern und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2029. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Laut kicker-Informationen soll Nürnberg eine Ablöse im Bereich von vier bis fünf Millionen Euro erhalten.

„Mit seiner Persönlichkeit, seiner Zweikampfstärke und seiner körperlichen Präsenz – insbesondere in der Luft – wird er unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.

Bundesliga: „Nächster Schritt“ für Georgier

Lotschoschwili erklärte: „Als Fußballer möchte man immer so hoch wie möglich spielen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich beim 1. FC Köln in der Bundesliga meinen nächsten Schritt gehen kann.“