Bundesliga: Leverkusen gibt Angreifer ab

SID 21.07.2026 • 11:04 Uhr Bayer Leverkusen gibt Angreifer Alejo Sarco an den spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ab. Der 20-Jährige bestritt für die Werkself drei Einsätze in der Bundesliga.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gibt Angreifer Alejo Sarco an den spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ab. Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, sicherte er sich dabei eine Rückkaufoption für den 20-Jährigen.

„Alejo kam in seinen anderthalb Jahren bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit, die es in seinem Alter braucht“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Mit seinem Wechsel nach Spanien erhält er nun die Möglichkeit, wichtige Einsatzminuten zu sammeln. Wir trauen ihm eine Menge zu und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen.“