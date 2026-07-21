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Bundesliga: Leverkusen gibt Angreifer ab

Leverkusen gibt Angreifer ab

Bayer Leverkusen gibt Angreifer Alejo Sarco an den spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ab. Der 20-Jährige bestritt für die Werkself drei Einsätze in der Bundesliga.
Alejo Sarco geht nach Spanien
Alejo Sarco geht nach Spanien
© picture alliance/DeFodi Images/SID/Ralf Treese
SID
Bayer Leverkusen gibt Angreifer Alejo Sarco an den spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ab. Der 20-Jährige bestritt für die Werkself drei Einsätze in der Bundesliga.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gibt Angreifer Alejo Sarco an den spanischen Zweitligisten Sporting Gijón ab. Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, sicherte er sich dabei eine Rückkaufoption für den 20-Jährigen.

„Alejo kam in seinen anderthalb Jahren bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit, die es in seinem Alter braucht“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Mit seinem Wechsel nach Spanien erhält er nun die Möglichkeit, wichtige Einsatzminuten zu sammeln. Wir trauen ihm eine Menge zu und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen.“

Anfang 2025 war Sarco vom damaligen argentinischen Meister Vélez Sarsfield zu Bayer gewechselt und bestritt drei Bundesliga-Partien für die Leverkusener. In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde der Argentinier an den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach ausgeliehen, für den er ebenfalls nur dreimal in der Bundesliga zum Einsatz kam.

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