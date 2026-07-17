Bundesliga: Offensivspieler Ranos verlässt Gladbach

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Offensivspieler Grant-Leon Ranos gehen künftig getrennte Wege. Wie der Tabellenzwölfte der vergangenen Saison am Freitag bekannt gab, schließt sich der 26-malige armenische Nationalspieler dem spanischen Zweitliga-Aufsteiger CD Teneriffa an. Dem Vernehmen nach sollen die Fohlen 300.000 Euro für den 22-Jährigen kassieren.
Gladbach lässt Offensivspieler ziehen
Grant-Leon Ranos verlässt Borussia Mönchengladbach. Der 22 Jahre alte Armenier wechselt in die zweite Liga Spaniens.
„Grant kam als junger Spieler zu uns und hat die Chance bekommen, sich hier zu zeigen und zu entwickeln“, sagte Borussias Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder.
Ranos zuletzt ausgeliehen
„Nach drei Jahren hat er sich letztlich bei den Profis trotz seines Potenzials nicht durchsetzen können, sodass wir eine konsequente Entscheidung treffen wollten.“
Der Offensivspieler war im Sommer 2023 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern an den Niederrhein gewechselt. Für die Profis der Gladbacher absolvierte Ranos 22 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore. Zuletzt war er an Eintracht Braunschweig ausgeliehen, wo er in elf Pflichtspielen torlos blieb.