Bundesliga: Offensivspieler Ranos verlässt Gladbach

SID 17.07.2026 • 15:53 Uhr Grant-Leon Ranos verlässt Borussia Mönchengladbach. Der 22 Jahre alte Armenier wechselt in die zweite Liga Spaniens.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Offensivspieler Grant-Leon Ranos gehen künftig getrennte Wege. Wie der Tabellenzwölfte der vergangenen Saison am Freitag bekannt gab, schließt sich der 26-malige armenische Nationalspieler dem spanischen Zweitliga-Aufsteiger CD Teneriffa an. Dem Vernehmen nach sollen die Fohlen 300.000 Euro für den 22-Jährigen kassieren.

„Grant kam als junger Spieler zu uns und hat die Chance bekommen, sich hier zu zeigen und zu entwickeln“, sagte Borussias Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder.

Ranos zuletzt ausgeliehen

„Nach drei Jahren hat er sich letztlich bei den Profis trotz seines Potenzials nicht durchsetzen können, sodass wir eine konsequente Entscheidung treffen wollten.“