Bundesliga: Rahmentermine für Bayern-Kracher gegen Dortmund fix

Johannes Behm 02.07.2026 • 11:28 Uhr Die Rahmendaten für die kommende Bundesliga-Saison stehen fest. Damit sind auch die Termine für das erste Aufeinandertreffen von Bayern München und Borussia Dortmund sowie für das Nord- und Revier-Derby fixiert.

Die DFL hat Rahmentermine für die Bundesliga-Saison 2026/27 verkündet. Damit steht nun auch fest, wann der FC Bayern München auf Borussia Dortmund treffen wird. Der Klassiker in der Hinrunde steigt am 8. Spieltag der kommenden Saison und findet am Wochenende vom 30. Oktober bis zum 1. November statt.

Ausgetragen wird das erste Liga-Duell der beiden deutschen Topklubs in der Münchner Allianz Arena. Dortmund wird daher beim Rückspiel (5. bis 7. März) Heimrecht haben. Ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Vereine gibt es zuvor bereits im Rahmen des Supercups (22. August).

Rahmentermine für Nord- und Revierderby fixiert

Beachtenswert wird am 10. Spieltag auch das erste Nordderby der neuen Saison zwischen dem HSV und Werder Bremen sein. Die Partie findet in Bremen am Wochenende vom 20. bis 22. November statt.