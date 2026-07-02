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Bundesliga: Rahmentermine für Bayern-Kracher gegen Dortmund fix

Dann steigt der Klassiker

Die Rahmendaten für die kommende Bundesliga-Saison stehen fest. Damit sind auch die Termine für das erste Aufeinandertreffen von Bayern München und Borussia Dortmund sowie für das Nord- und Revier-Derby fixiert.
Jonah Kusi-Asare und der FC Bayern gehen zukünftig getrennte Wege. Der 18-jährige Stürmer wechselt nach einer einjährigen Leihe beim FC Fulham fest in die Premier League.
Johannes Behm
Die Rahmendaten für die kommende Bundesliga-Saison stehen fest. Damit sind auch die Termine für das erste Aufeinandertreffen von Bayern München und Borussia Dortmund sowie für das Nord- und Revier-Derby fixiert.

Die DFL hat Rahmentermine für die Bundesliga-Saison 2026/27 verkündet. Damit steht nun auch fest, wann der FC Bayern München auf Borussia Dortmund treffen wird. Der Klassiker in der Hinrunde steigt am 8. Spieltag der kommenden Saison und findet am Wochenende vom 30. Oktober bis zum 1. November statt.

Ausgetragen wird das erste Liga-Duell der beiden deutschen Topklubs in der Münchner Allianz Arena. Dortmund wird daher beim Rückspiel (5. bis 7. März) Heimrecht haben. Ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Vereine gibt es zuvor bereits im Rahmen des Supercups (22. August).

Rahmentermine für Nord- und Revierderby fixiert

Beachtenswert wird am 10. Spieltag auch das erste Nordderby der neuen Saison zwischen dem HSV und Werder Bremen sein. Die Partie findet in Bremen am Wochenende vom 20. bis 22. November statt.

Außerdem steht in der kommenden Saison auch das erste Revierderby seit dem Schalker Abstieg aus der Bundesliga an. Am 12. Spieltag werden die Königsblauen nun wieder auf die Dortmunder Rivalen treffen. Angesetzt ist die Partie für das Wochenende vom 4. bis 6. Dezember – das Hinspiel wird in Gelsenkirchen stattfinden.

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