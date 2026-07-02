Bundesliga: Rahmentermine für Bayern-Kracher gegen Dortmund fix

Die DFL hat Rahmentermine für die Bundesliga-Saison 2026/27 verkündet. Damit steht nun auch fest, wann der FC Bayern München auf Borussia Dortmund treffen wird. Der Klassiker in der Hinrunde steigt am 8. Spieltag der kommenden Saison und findet am Wochenende vom 30. Oktober bis zum 1. November statt.
Dann steigt der Klassiker
Ausgetragen wird das erste Liga-Duell der beiden deutschen Topklubs in der Münchner Allianz Arena. Dortmund wird daher beim Rückspiel (5. bis 7. März) Heimrecht haben. Ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Vereine gibt es zuvor bereits im Rahmen des Supercups (22. August).
Rahmentermine für Nord- und Revierderby fixiert
Beachtenswert wird am 10. Spieltag auch das erste Nordderby der neuen Saison zwischen dem HSV und Werder Bremen sein. Die Partie findet in Bremen am Wochenende vom 20. bis 22. November statt.
Außerdem steht in der kommenden Saison auch das erste Revierderby seit dem Schalker Abstieg aus der Bundesliga an. Am 12. Spieltag werden die Königsblauen nun wieder auf die Dortmunder Rivalen treffen. Angesetzt ist die Partie für das Wochenende vom 4. bis 6. Dezember – das Hinspiel wird in Gelsenkirchen stattfinden.