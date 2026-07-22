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Bundesliga: Schalke 04 bastelt am nächsten Transfer

Schalke bastelt am nächsten Transfer

Der FC Schalke 04 hat das nächste Testspiel gewonnen und einen weiteren Neuzugang im Visier. Ein Nationalspieler aus Österreich soll kommen.
SPORT1-Reporter Oliver Müller ordnet die wichtigsten Erkenntnisse aus der Mitgliederversammlung rund um die Hefer-Wiederwahl und den Tönnies-Rückzug ein.
SID
Der FC Schalke 04 hat das nächste Testspiel gewonnen und einen weiteren Neuzugang im Visier. Ein Nationalspieler aus Österreich soll kommen.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 hat den nächsten Test gewonnen und einen weiteren Neuzugang im Visier.

Im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich besiegte der Aufsteiger den ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw mit 2:0 (0:0). Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Traditionsklub vor der Verpflichtung des österreichischen Abwehrspielers Maximilian Wöber steht.

Schalke: Gosens noch nicht im Einsatz

Dessen Klub Leeds United gab die Auflösung des Vertrags bekannt. Der 28-Jährige, der zuletzt an Werder Bremen ausgeliehen war, soll bereits den Medizincheck absolviert haben. Es wäre der vierte Neue für den Aufsteiger nach Nationalspieler Robin Gosens, dem Japaner Satoshi Tanaka und dem Österreicher Junior Adamu.

Gosens fehlte gegen Charkiw noch. Adamu glänzte mit der Vorlage zum Führungstor durch Moussa Sylla (54.). Zudem traf Bryan Lasme (63.). Am Sonntag hatte Schalke bereits den Test beim Drittligisten Erzgebirge Aue mit 4:2 gewonnen.

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