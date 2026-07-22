Bundesliga: Schalke 04 bastelt am nächsten Transfer

SID 22.07.2026 • 18:10 Uhr Der FC Schalke 04 hat das nächste Testspiel gewonnen und einen weiteren Neuzugang im Visier. Ein Nationalspieler aus Österreich soll kommen.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 hat den nächsten Test gewonnen und einen weiteren Neuzugang im Visier.

Im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich besiegte der Aufsteiger den ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw mit 2:0 (0:0). Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Traditionsklub vor der Verpflichtung des österreichischen Abwehrspielers Maximilian Wöber steht.

Schalke: Gosens noch nicht im Einsatz

Dessen Klub Leeds United gab die Auflösung des Vertrags bekannt. Der 28-Jährige, der zuletzt an Werder Bremen ausgeliehen war, soll bereits den Medizincheck absolviert haben. Es wäre der vierte Neue für den Aufsteiger nach Nationalspieler Robin Gosens, dem Japaner Satoshi Tanaka und dem Österreicher Junior Adamu.