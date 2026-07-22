Bundesliga: Schalke macht nächsten Transfer fix

SID 22.07.2026 • 20:31 Uhr Der FC Schalke 04 hat das nächste Testspiel gewonnen und einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Ein Nationalspieler aus Österreich kommt.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet: Der österreichische Abwehrspieler Maximilian Wöber wechselt ablösefrei von Leeds United zu den Königsblauen. Der 28-Jährige, der zuletzt an Werder Bremen ausgeliehen war, unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Wöber, der zuvor schon für Borussia Mönchengladbach, RB Salzburg, FC Sevilla, Ajax Amsterdam und Rapid Wien spielte und 31 Länderspiele für Österreich bestritt, hatte seinen Vertrag in Leeds aufgelöst. Er war bereits zu den medizinischen Tests ins Trainingslager der Schalker im Stubaital gereist.

„Wir trauen ihm zu, bei uns wieder sein volles Potenzial abzurufen“, sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder, „sein Profil gibt uns die Möglichkeit, ihn defensiv in unterschiedlichen Grundordnungen einzusetzen.“ Wegen diverser Verletzungen bestritt Wöber in der vergangenen Saison für Bremen nur vier Pflichtspiele, er soll einen stark leistungsbezogenen Vertrag erhalten haben.

Schalke: Gosens noch nicht im Einsatz

Wöber ist der vierte Neue für den Aufsteiger nach Nationalspieler Robin Gosens, dem Japaner Satoshi Tanaka und dem Österreicher Junior Adamu. Gosens fehlte noch, als Schalke am Mittwochnachmittag im Testspiel den ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw mit 2:0 (0:0) bezwang. Adamu glänzte mit der Vorlage zum Führungstor durch Moussa Sylla (54.). Zudem traf Bryan Lasme (63.).