Bundesliga: Stuttgart verlängert mit Sorgenkind Zagadou

SID 02.07.2026 • 13:48 Uhr Dan-Axel Zagadou bleib noch mindestens ein weiteres Jahr beim VfB Stuttgart. Der Vertrag belohnt den verletzungsanfälligen Verteidiger für seine Comeback-Qualitäten.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den vom Verletzungspech verfolgten Dan-Axel Zagadou für dessen Beharrlichkeit belohnt und für ein weiteres Jahr an sich gebunden. Zwei Wochen vor Beginn der Sommervorbereitung gaben die Schwaben bekannt, den auslaufenden Vertrag des französischen Innenverteidigers bis Sommer 2027 verlängert zu haben.

Erst am 31. Spieltag der vergangenen Saison hatte Zagadou sein Comeback in der Bundesliga gefeiert. Vor allem wegen mehrerer Verletzungen hatte er zuvor für mehr als anderthalb Jahre aussetzen müssen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des VfB entgegenbringen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um in der kommenden Saison für das Trainerteam, den Klub und die Fans Bestleistungen abzurufen“, sagte der 27-Jährige. Bis Sommer 2022 war Zagadou für Borussia Dortmund aktiv. Als vereinsloser Spieler schloss er sich dann dem VfB an.

Bundesliga: Zagadou vom Verletzungspech begleitet

In der vergangenen Saison hatte ihn eine Muskelverletzung ein halbes Jahr ausgebremst. Auch wegen anhaltender Knieprobleme samt eines Kreuzbandrisses stand er Stuttgart bisher insgesamt 656 Tage nicht zur Verfügung. Beim VfB glauben sie indes weiter an die Fähigkeiten des früheren französischen U21-Nationalspielers.