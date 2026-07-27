Der Wechsel von Konstantinos Karetsas zu Borussia Dortmund ist nach SID-Informationen in trockenen Tüchern. Der 18 Jahre alte Grieche kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu den Westfalen, wo er im offensiven Mittelfeld die Nachfolge von Julian Brandt antreten soll. Die Ablöse liegt bei kolportierten 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen, teurer war beim BVB in Summe nur der aktuelle Weltfußballer Ousmane Dembélé im Jahr 2016 (35 Millionen Euro).
BVB holt Teenager Karetsas aus Genk
Der 18 Jahre alte Grieche kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu den Westfalen.
Konstantinos Karetsas im Genk-Trikot
© picture alliance / BELGA/SID/Johan Eyckens
Der in Genk geborene Karetsas hat bislang nur in Belgien gespielt, sein Profidebüt hatte er dort schon mit 16 Jahren gegeben. In der vergangenen Saison kam er auf 28 Ligaspiele für Genk, blieb dabei aber ohne Tore. Sein Debüt für die griechische Nationalmannschaft hatte er im März 2025 gegeben.