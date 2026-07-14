BVB: Schreckmoment! Guirassy muss Training abbrechen

Serhou Guirassy hat das BVB-Training vorzeitig abgebrochen. Nach rund einer Stunde griff sich der Stürmer an den Oberschenkel, wurde noch auf dem Feld behandelt und verließ den Trainingsplatz.
Schreckmoment um Guirassy
Lange hielten die Sorgen um Guirassy bei den Dortmunder Verantwortlichen wohl nicht an. Wie die Bild unter Berufung auf eine Klub-Stellungnahme berichtet, beendete der 30-Jährige das Training aus Gründen der Belastungssteuerung vorzeitig.
Gute Nachrichten für den BVB, denn mit Nico Schlotterbeck, der sich bei der WM im Spiel gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss am Sprunggelenk zuzog, fehlt den Schwarz-Gelben bereits eine tragende Säule in der Vorbereitung. Auf den Fixpunkt in der Offensive muss Niko Kovac wohl nicht lange verzichten.
BVB-Vorbereitung im vollen Gange
Guirassy steuerte 17 Bundesliga-Treffer zur Dortmunder Vize-Meisterschaft bei und soll für die Kovac-Elf auch in der kommenden der offensive Zielspieler werden. Schließlich betonte die Dortmunder Führungsriege trotz Wechsel-Spekulationen, dass sie weiter fest mit dem 30-Jährigen planen.
Seit Dienstag stellen Kovac und Co. auf dem Dortmunder Trainingsgelände die Weichen für eine erfolgreiche Saison. Schnell nach dem Trainingsauftakt startet die Testspiel-Saison für die Schwarz-Gelben. Am Samstag, den 18. Juli, trifft der Bundesligist auf Rot-Weiß Oberhausen, eine Woche später wartet Drittligist Fortuna Düsseldorf. Ende des Monats beginnt die Asienreise – höchstwahrscheinlich mit Serhou Guirassy.