BVB: Schreckmoment! Guirassy muss Training abbrechen

Conrad Fröhlich 14.07.2026 • 15:25 Uhr Gleich zu Beginn der Vorbereitung gibt es beim BVB-Training einen Schreckmoment. Torjäger Serhou Guirassy muss das Training verletzungsbedingt abbrechen.

Serhou Guirassy hat das BVB-Training vorzeitig abgebrochen. Nach rund einer Stunde griff sich der Stürmer an den Oberschenkel, wurde noch auf dem Feld behandelt und verließ den Trainingsplatz.

Lange hielten die Sorgen um Guirassy bei den Dortmunder Verantwortlichen wohl nicht an. Wie die Bild unter Berufung auf eine Klub-Stellungnahme berichtet, beendete der 30-Jährige das Training aus Gründen der Belastungssteuerung vorzeitig.

Gute Nachrichten für den BVB, denn mit Nico Schlotterbeck, der sich bei der WM im Spiel gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss am Sprunggelenk zuzog, fehlt den Schwarz-Gelben bereits eine tragende Säule in der Vorbereitung. Auf den Fixpunkt in der Offensive muss Niko Kovac wohl nicht lange verzichten.

BVB-Vorbereitung im vollen Gange

Guirassy steuerte 17 Bundesliga-Treffer zur Dortmunder Vize-Meisterschaft bei und soll für die Kovac-Elf auch in der kommenden der offensive Zielspieler werden. Schließlich betonte die Dortmunder Führungsriege trotz Wechsel-Spekulationen, dass sie weiter fest mit dem 30-Jährigen planen.