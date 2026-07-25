BVB verliert mit Nachwuchsteam: Sorgen um Youngster

SPORT1 25.07.2026 • 14:54 Uhr Die Dortmunder verlieren im Test gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2. Nach dem Führungstreffer von Mathis Albert kann die Fortuna das Match drehen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat erneut und diesmal erfolglos seine Jugend losgelassen. Noch ohne WM-Fahrer, dafür mit etlichen Nachwuchsspielern mit Trikotnummern jenseits der 40 verlor der Vize-Meister beim Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Samstag 1:2 (1:0). Es war der zweite BVB-Test nach einem 3:1 beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen vor einer Woche.

Der amerikanische U19-Nationalspieler Mathis Albert, 17, brachte die Gäste vor 23.300 Zuschauern in Führung (20.). Er spielte nach einem Steilpass den Düsseldorfer Torhüter Lasse Rieß aus. Fabian Schleusener (50.) erzielte den Ausgleich, zum Sieg der Fortuna traf Anas Slimani (79.). Einziger prominenter Name in der Dortmunder Startelf war Serhou Guirassy im Sturm, später kamen Jobe Bellingham, Fabio Silva und Yan Couto hinzu.

Leichte Sorgen gibt es um Youngster Enzo Duarte. Der 17-Jährige musste kurz vor der Pause angeschlagen das Feld verlassen. Auch Elias Benkara verletzte sich später noch.

BVB geht auf Asienreise: Wiedersehen mit Kagawa

Am Sonntag geht der BVB von Frankfurt/Main aus auf Asienreise, es stehen neben Marketing-Terminen Tests gegen Cerezo Osaka (29. Juli, Wiedersehen mit dem früheren BVB-Profi Shinji Kagawa) und den FC Tokyo (1. August) an.

Dann werden auch die deutschen Nationalspieler Felix Nmecha, Waldemar Anton und Maximilian Beier sowie Daniel Svensson (Schweden) dabei sein. Die weiteren WM-Fahrer Gregor Kobel (Schweiz), Ramy Bensebaini (Algerien), Julian Ryerson (Norwegen), Marcel Sabitzer (Österreich) sowie die verletzten Nico Schlotterbeck und Emre Can fliegen nicht mit nach Japan.

—–