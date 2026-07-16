Davies trainiert wieder in München

SID 16.07.2026 • 14:37 Uhr Alphonso Davies ist zurück in München und steht wieder auf dem Trainingsplatz.

Der FC Bayern hat seinen ersten WM-Teilnehmer wieder. Nach der Rückkehr von der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hat Alphonso Davies am Donnerstag erstmals wieder eine individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters absolviert.

Der kanadische Nationalspieler war früh dran: Nach dem Aus im Achtelfinale mit dem Co-Gastgeber gegen Marokko (0:3) stünde ihm eigentlich noch länger Urlaub zu.

Davies drehte im Beisein seiner Teamkollegen Serge Gnabry und Lennart Karl sowie von Nachwuchsspieler Cassiano Kiala einige Laufrunden auf dem Rasen. Gnabry, Karl und Kiala treiben aktuell ihr persönliches Reha-Programm weiter voran. Auch Davies hat nach seiner neuerlichen Verletzung noch Rückstand.

FC Bayern: Zwei Stars noch bei WM aktiv

Als nächster WM-Teilnehmer könnte Min-Jae Kim wieder einsteigen – der Verteidiger schied mit Südkorea als einziger Bayern-Profi schon in der Vorrunde aus. Die deutschen Turnierteilnehmer Manuel Neuer, Jonas Urbig, Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich und Jamal Musiala erwischte es wie Konrad Laimer mit Österreich, Josip Stanisic (Kroatien) und den Japaner Hiroki Ito im Sechzehntelfinale.

Für Luis Díaz und Kolumbien war wie für Davies im Achtel-, für Ismael Saibari (Marokko) im Viertelfinale Endstation. Dayot Upamecano und Michael Olise stehen im Spiel um Platz drei mit Frankreich Harry Kanes England gegenüber.

Die Bayern nehmen die Saisonvorbereitung am Montag (20. Juli) auf. Das erste Testspiel findet am 25. Juli beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden statt. Vom 27. bis zum 30. Juli absolvieren die Münchner ein Trainingslager am Tegernsee, zum Abschluss testen sie abermals gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

FC Bayern gegen RB Leipzig

Danach steht vom 1. bis zum 8. August die zehnte „Audi Summer Tour“ auf dem Programm, diesmal mit Reisen nach Südkorea und Hongkong. Dort kommt es zu Duellen mit Jeju United (4. August) und Aston Villa (7.8.).

Nach der Rückkehr aus Asien steht am 15. August der Telekom Cup gegen RB Leipzig an. Das erste Pflichtspiel ist das Duell im Franz Beckenbauer Supercup am 22. August bei Borussia Dortmund.