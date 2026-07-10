Douglas Costa? "Das ganze Team dachte, er gewinnt den Ballon d'Or"

Philipp Heinemann 10.07.2026 • 13:15 Uhr Douglas Costa eroberte die Bundesliga einst im Sturm. Die Teamkollegen vom FC Bayern dachten, der Brasilianer gewinnt den Ballon d'Or, wie Thiago nun verrät.

Karl-Heinz Rummenigge ist bis heute der letzte Spieler des FC Bayern, der den Ballon d’Or gewinnen konnte. Seit 1981 wartet der Rekordmeister auf einen Spieler, der die goldene Trophäe wieder nach München holt.

Geht es nach Thiago Alcántara, gab es 2015 einen ernsthaften Kandidaten. Zumindest zwischenzeitlich, wie der spanische Ex-Profi des FCB im Podcast von Rio Ferdinand verriet.

„Erinnerst du dich an Douglas Costa?“, fragte er Ferdinand: „In den ersten sechs Monaten, ich schwöre es dir, dachte die ganze Mannschaft, er gewinnt den Ballon d’Or“, sagte Thiago.

Was ist mit Douglas Costa passiert?

Costa war 2015 für 30 Millionen Euro von Schachtar Donezk in die Bundesliga gekommen. Allein in den ersten sieben Spielen legte er zehn Tore vor, bei seinem Debüt traf er zudem selbst.

Der blitzschnelle Brasilianer schien damals unaufhaltsam – und auch die eigenen Kollegen staunten. Nach der ersten Saisonhälfte konnte der heute 35 Jahre alte Flügelspieler aber schon nicht mehr konstant an seine Topform anknüpfen. Am Saisonende waren es vier Tore und 14 Vorlagen.

Die naheliegende Frage, was denn passiert sei, stellten sich damals vermutlich fast alle Fans des FC Bayern. Und nun stellte sie auch Ferdinand. „Ich weiß es nicht. Das Leben. Persönliche Dinge, ich weiß es nicht“, erklärte Thiago: „Aber wir haben alle gedacht: Dieser Spieler war so lange in der Ukraine, das war eine Verschwendung.“

Nach Bayern und Juve folgte eine Odyssee

Letztlich verließ Costa die Bayern nach nur zwei Jahren wieder, erst per Leihe und 2019 auch in einem fixen Transfer zu Juventus Turin. Bayern-Patron Uli Hoeneß warf ihm noch hinterher, ein „Söldner“ zu sein. Trotzdem kehrte der Brasilianer nochmal für ein Jahr zurück, er wurde von Juve ausgeliehen.

Den Spieler aus dem ersten Bayern-Halbjahr bekamen die Fans aber nie wieder zu sehen, Costas Fähigkeiten blitzten meist nur noch sporadisch auf. 2021 war endgültig Schluss bei Bayern, es folgte eine Odyssee, die Costa zu sechs weiteren Teams führen sollte.