Eintracht Frankfurt sortiert Torschützenkönig aus

Lars Hinzberg 24.07.2026 • 14:11 Uhr Am bayerischen Chiemsee richtet Eintracht Frankfurt den Fokus wieder voll auf die neue Saison. Für ein Quartett scheint die Zeit in Hessen wohl vorbei.

Am Donnerstag ist Eintracht Frankfurt ins Sommertrainingslager an den bayerischen Chiemsee aufgebrochen. Nicht dabei: ein namhaftes Quartett rund um den Zweitligatorschützenkönig Noel Futkeu, Michy Batshuayi, Ellyes Skhiri und Jessic Ngankam.

Alle vier sollen den Verein noch vor Saisonstart verlassen und sind daher nicht im Mannschaftstraining eingeplant. Während sich beim tunesischen WM-Fahrer Skhiri wohl eine Rückkehr zum 1. FC Köln anbahnt, ist die Situation für den 23 Jahre alten Futkeu deutlich komplizierter.

Eintracht Frankfurt: Futkeu auf dem Abstellgleis

Nach einer starken Zweitligasaison, in der er trotz des Fast-Abstiegs mit Greuther Fürth mit 19 Treffern Torschützenkönig wurde, ist er am Main nun ohne Zukunft. Die Hessen holten ihn per Rückkaufoption für 1,3 Millionen Euro zurück, offenbar mit dem Ziel, den Knipser direkt wieder zu barer Münze zu machen.

Doch auch über die vier Profis hinaus, muss Neu-Trainer Adi Hütter auf einige Teile seiner Mannschaft verzichten. Nach der Weltmeisterschaft weilen Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Marokko), Farès Chaïbi (Algerien), Arthur Theate (Belgien) und Elye Wahi (Elfenbeinküste) noch im Sommerurlaub.

Uzun nach WM-Enttäuschung wieder zurück

Immerhin: Durch das überraschende Aus in der Gruppenphase ist Can Uzun (Türkei) schon wieder mit von der Partie. Auch der Japaner Ritsu Doan ist mittlerweile im Trainingsalltag angekommen.