Köln wartet auf lukratives Angebot für El Mala

SID 30.07.2026 • 10:06 Uhr Said El Mala will den 1. FC Köln verlassen. Noch ist das passende Angebot aber nicht eingetroffen.

Der 1. FC Köln wartet weiterhin auf das passende Angebot für Shootingstar Said El Mala. „Wir treffen Entscheidungen immer im Sinne des 1. FC Köln. Sollte irgendwann ein Zeitpunkt kommen, an dem sowohl die sportlichen als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen absolut überzeugen, würden wir uns selbstverständlich damit auseinandersetzen“, sagte Sportchef Thomas Kessler im kicker-Interview.

El Mala will Köln trotz eines Vertrags bis 2030 verlassen, zuletzt zeigte Vizemeister Borussia Dortmund großes Interesse. Der BVB ist aber wohl nicht bereit, die geforderten 50 Millionen Euro Ablöse für den U21-Nationalspieler zu zahlen.

Lob für El Mala

„Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt, und wir freuen uns, dass Said ein wichtiger Teil unserer Mannschaft ist“, sagte Kessler angesichts der stockenden Verhandlungen.