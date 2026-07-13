El Mala: Neue Hoffnung für 1. FC Köln!

Lukas Rott , Lars Hinzberg 13.07.2026 • 20:13 Uhr Der 1. FC Köln ist am Montag mit dem ersten Training in die Saisonvorbereitung gestartet. Besonders ein Spieler sorgte dabei für glückliche Fans.

Als Letzter verschwand Said El Mala am Montag nach dem Trainingsauftakt des 1. FC Köln in der Kabine des Geißbockheims. Nachdem die Transferverhandlungen um den Youngster über die gesamte Sommerpause hinweg die Berichterstattung um die Domstädter dominiert hatten, nährt sein Auftritt jetzt die Hoffnungen auf einen Verbleib.

Vor und nach der Einheit feierten die Fans ihren 19-jährigen Ausnahmekönner. Der zahlte den Applaus mit einer engagierten Leistung auf dem Platz zurück. Auch danach nahm er sich reichlich Zeit, um jeden Autogramm- oder Fotowunsch der Anhänger zu erfüllen.

FC Köln: Kessler geht von El-Mala-Verbleib aus

Es wirkte, als fühle sich der Youngster weiter richtig wohl beim FC. Monatelang war zuletzt über die Zukunft des Außenstürmers spekuliert worden. Zuerst war von einer Einigung mit Brighton & Hove Albion die Rede, dann schlug der Spieler ein angeblich über 40 Millionen Euro schweres Angebot des FC Brentford aus.

Nun scheint seine Zukunft vorerst doch am Geißbockheim zu liegen. So sieht es zumindest Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler – der bestätigte zwar die Angebote für El Mala, zeigte sich aber dennoch optimistisch: „Er hat hier langfristig Vertrag und ist super happy. Ich bin der festen Überzeugung, dass er für den FC spielen wird“, erklärte er am Rande des Trainingsplatzes.