Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Angreifer Gift Orban auch für die kommende Spielzeit verliehen. Wie die Kraichgauer am Montagabend mitteilten, zieht es den Nigerianer diesmal in die türkische Süper Lig zu Amed SFK. Der Erstligist aus der Stadt Diyarbakir besitze eine anschließende Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen auch zu einer Kaufpflicht werden könne.
Erneute Leihe: Hoffenheims Orban in die Türkei
Die Kraichgauer geben den Nigerianer erneut ab. Bei seiner letzten Leihe glänzte er sportlich, sorgte aber abseits des Feldes für Schlagzeilen.
Gift Orban (in Gelb) bei seiner Leihe in Verona
© AFP/SID/CARLO HERMANN
Orban war im Januar 2025 von Olympique Lyon zur TSG gewechselt, schaffte dort aber nicht den Durchbruch. In der Vorsaison spielte der 24-Jährige auf Leihbasis in der italienischen Serie A für den späteren Absteiger Hellas Verona, nach anfangs starken Leistungen samt sieben Toren und drei Vorlagen wurde er dort in der Endphase der Spielzeit wegen einer Auseinandersetzung mit einem Fan suspendiert.
Der Verein habe „mehrere Anfragen für ihn erhalten“, sagte Paul Pajduch, Sportdirektor Lizenzmannschaft der TSG: „Gemeinsam haben wir uns für den Transfer zu Amed SFK entschieden, wo er seine Qualitäten in einer intensiven Liga unter Beweis stellen kann.“