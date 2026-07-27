Erneute Leihe: Hoffenheims Orban in die Türkei

SID 27.07.2026 • 20:52 Uhr Die Kraichgauer geben den Nigerianer erneut ab. Bei seiner letzten Leihe glänzte er sportlich, sorgte aber abseits des Feldes für Schlagzeilen.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Angreifer Gift Orban auch für die kommende Spielzeit verliehen. Wie die Kraichgauer am Montagabend mitteilten, zieht es den Nigerianer diesmal in die türkische Süper Lig zu Amed SFK. Der Erstligist aus der Stadt Diyarbakir besitze eine anschließende Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen auch zu einer Kaufpflicht werden könne.

Orban war im Januar 2025 von Olympique Lyon zur TSG gewechselt, schaffte dort aber nicht den Durchbruch. In der Vorsaison spielte der 24-Jährige auf Leihbasis in der italienischen Serie A für den späteren Absteiger Hellas Verona, nach anfangs starken Leistungen samt sieben Toren und drei Vorlagen wurde er dort in der Endphase der Spielzeit wegen einer Auseinandersetzung mit einem Fan suspendiert.